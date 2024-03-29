Сестры рассказали, как потерялись в «Крокусе» во время побега от террористов

Сестры 20 и 22 лет потерялись во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Им чудом удалось избежать ранений, хотя стрелки были совсем близко. Об этом девушки рассказали в беседе с RT.

Сестры, как и другие люди, начали занимать места в концертном зале заранее. Однако тишину прервали звуки выстрелов. Девушки не сразу поняли происходящее, но быстро пригнулись и легли между рядов кресел, пытаясь справиться с охватившим их ужасом. На всякий случай они записали голосовые сообщения семье. Уличив момент они бежали, как и другие посетители.

Сестрам не повезло потеряться в толпе во время эвакуации. Младшая в итоге оказалась почти лицом к лицу с террористом.

«Я поняла, что сейчас он будет опять стрелять по нам. И я присела и людям, которые были рядом, тоже сказала сесть», — вспоминает посетительница комплекса.

У девушки началась паника, так как она потеряла из виду свою старшую сестру. Лишь позже выяснилось, что ей удалось покинуть здание первой и покинуть опасную зону. Обе родственницы в итоге отделались испугом.

Напомним, что атаковавшие «Крокус Сити Холл» мужчины стреляли людям в спины, а также поджигали кресла и выходы из здания. По последним данным, погибшими числятся 140 человек.

Ранее сообщалось, что известная террористическая группировка может быть не причастна к атаке на подмосковный комплекс.