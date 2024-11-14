Депутат ГД Ирина Роднина посетила спортшколу «Дружба» в округе Талдом

Депутат Госдумы и прославленная фигуристка Ирина Роднина посетила городской округ Талдом и местную спортивную школу «Дружба». Вместе с представителями учреждения обсудили развитие спорта в муниципалитете, обозначили цели и реализацию федеральных программ, в том числе по капитальному ремонту.

Несмотря на рабочий визит встреча директора учреждения с Ириной Родниной и исполнительным секретарем окружного отделения партии «Единая Россия» Евгенией Юриной прошла в неформальной обстановке. Гостья познакомилась с новым директором спортивной школы Виктором Чарыковым и рабочим коллективом.

Участники обсудили многое, касаемо спорта и улучшения условий для тренировок. Депутат отметила, что для этих целей нужно провести капремонт, включить в него создание и обустройство новых спортивных площадок. По словам Родниной, сфера спорта везде как никогда актуальна, ведь позволяет воспитывать здоровое молодое поколение.

«Призываю жителей Талдомского городского округа делиться своими идеями и предложениями, что будет содействовать созданию более открытой и доступной спортивной среды», — подчеркнула Ирина Роднина.

Участники встречи в спортшколе в очередной раз отметили важность участия общественности в вопросах спорта и содействие местных властей. По этому направлению в Талдоме продолжают активную работу.