Депутат ГД Лантратова: переход на электронные зачетки активизирует мошенников

В России начнется эксперимент с электронными студенческими билетами и зачетными книжками. Депутат Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с URA.RU отметила, что такая система несет в себе мошеннические риски.

Участие в эксперименте добровольное. Выбирать электронный формат, или остаться на бумажном, решает сам колледж, вуз или студент.

Парламентарий Яна Лантарова отметила, что технологии вносят в жизнь удобство, но вместе с этим не всегда являются надежными. Для нее новый эксперимент кажется открытыми вратами для мошенников.

«Цифровые технологии, к сожалению, не всегда надежны. Эти данные могут быть утеряны, украдены или стерты. Поэтому всегда стоит иметь "классическую" версию документа. Моя принципиальная позиция — электронные документы должны дополнять классические бумажные, а не полностью их заменять», — объяснила Лантарова.

Кроме того, депутат считает, что введение электронных форматов приведут к потере той особой студенческой атмосферы. Впрочем, есть и плюсы, на которые обратила внимание Лантарова. Во-первых, документы не будут приходить в негодность и теряться, следовательно, будет проще получить где-то скидку или избежать перевыпуска документа при его потере. Во-вторых, самим колледжам и вузам будет удобнее отслеживать успеваемость и другие показатели студентов.

Напомним, что новую систему с электронными зачетками и пропусками отработают с 25 апреля текущего года, и по декабрь 2025-го.

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