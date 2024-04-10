Всего 15% жителей Рязани оплачивают коммунальные услуги при помощи онлайн-сервисов

Лишь 15% жителей Рязани оплачивают коммунальные услуги посредством онлайн-сервисов, остальные оплачивают старым способом. Об этом сообщает 7info со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Артема Никитина.

Уточняется, что более чем две трети жителей города не знают о существовании онлайн-сервисов либо не умеют ими пользоваться.

Отмечается, что знакомить возрастных рязанцев с возможностями онлайн-оплаты станут волонтеры. Сорок ребят прослушали мини-курс по методам оплаты услуг ЖКХ, получили сертификаты и готовы делиться знаниями.

Добавляется, что цифровыми волонтерами являются свыше 1,1 тыс. студентов вузов и ссузов, они работают с малыми группами при ТОСах, библиотеках, фондах, обществах инвалидов, среди участников программы «Активное долголетие».

Поясняется, что с участием волонтеров продолжается реализация цифровой среды в качестве доступной для людей всех возрастов.