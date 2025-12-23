Депутат ГД Леонов: Безалкогольное шампанское не должно называться «детским»

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил не называть безалкогольное шампанское «детским» и продавать его только совершеннолетним. Об этом информирует ТАСС.

Законодатель обратил внимание на то, что такие напитки не должны продаваться под видом «детских». К ним относятся также пиво и различные так называемые безалкогольные вина, уточнил Леонов.

«Они должны продаваться только взрослым людям, достигшим 18 лет», — акцентировал парламентарий.

Он отметил, что ранее Государственная Дума поручила провести исследование о воздействии псевдоалкогольных напитков на восприятие детьми настоящего алкоголя. Результаты работы показали, что такие напитки формируют у детей «снисходительное отношение к алкоголю».

На психологическом уровне это снижает барьеры для употребления алкоголя. В результате у человека во взрослом или позднем юношеском возрасте формируется спокойное отношение к спиртным напиткам и стремление их отведать.

Леонов утверждает, что речь не идет о формировании алкогольной зависимости, а лишь о процессе адаптации к употреблению, который протекает значительно быстрее.

Стоит отметить, что неприязнь в Думе к псевдоалкогольным игристым напиткам продолжает нарастать с каждым месяцем. Так, в минувшем ноября депутат Хамзаев также призывал ограничить продажу «детского шампанского» в России.