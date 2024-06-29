Депутат ГД Миронов поддержал предложение о введении смертной казни в России

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов поддержал идею главы СК о введении смертной казни в стране. Однако в беседе с «Газетой.ру» он отметил, что для этого следует провести общенациональный референдум.

Как отметил Миронов, позиция партия остается неизменной: депутаты все еще поддерживают введение смертной казни. Вопрос об этом поднимается каждый год, и каждый год парламентарии выступают «за». Еще задолго до начала СВО провели опрос, согласно которому больше половины россиян согласны с возвращением высшей меры наказания. Однако с важным уточнением: казнь можно распространять лишь на людей, совершивших особо тяжкие преступления, убийства детей, теракты и так далее.

По словам Миронова, все изменения можно бы было решить на общенациональном референдуме.

Напомним, глава СК России Александо Бастрыкин предложил снять мораторий на смертную казнь в РФ. Он напомнил про трагедию в «Крокус сити», отметив, что террористы, скорее всего, получат пожизненное лишение свободы. По его мнению, наказание недостаточно будет соответствовать содеянному.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести меры наказания для террористов как в арабских странах.