Депутат ГД обнаружил на маркетплейсе туалетную бумагу с собором Василия Блаженного

Парламентарий Государственной думы обратился с официальным запросом к Генеральному прокурору России Александру Гуцану после того, как на одном из маркетплейсов обнаружил в продаже туалетную бумагу с изображениями символов российской столицы. Речь идет о рулоне, на упаковке которого размещены Спасская башня и купола собора Василия Блаженного, причем последние — без крестов.

В своем официальном телеграм-канале Матвеев выразил резкое возмущение, назвав подобное использование национальных святынь недопустимым. По его мнению, размещение знаковых архитектурных символов на предмете гигиены является проявлением неуважения.

Примечательно, что, судя по карточке товара, изображение нанесено именно на упаковку, а не на саму бумагу. Это отличает данную продукцию от аналогов, где непосредственно на полотне могут быть напечатаны флаги США, Великобритании или символика НАТО. В ходе развития скандала депутат также опубликовал в своем канале фотографию директора компании-производителя, не оставив намерений добиться проверки.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге ресторану грозит штраф до 200 тысяч за хинкали вместо куполов храма.