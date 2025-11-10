Ресторан грузинской кухни в Оренбурге предстанет перед судом из-за хинкали на храме

Мировой суд Ленинского района Оренбурга начал административное производство в отношении управляющего рестораном «Нино-Вано». Поводом для разбирательства стала рекламная листовка, в которой купола одного из православных храмов, предположительно Собора Василия Блаженного, были заменены на изображения хинкали.

Как сообщается в релизе суда, в период с 1 по 30 сентября заведение публично демонстрировало спорные рекламные материалы. Поступившая в правоохранительные органы жалоба утверждала, что изображение допустило унижение чувств верующих христиан. После проверки полицией был составлен административный протокол по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ, собраны доказательства и опрошены свидетели.

В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области журналистам подтвердили, что на стилизованном изображении храма вместо традиционных куполов были нарисованы хинкали. Рассмотрение дела по существу назначено на 9 декабря, и в случае признания вины управляющему рестораном грозит штраф до 200 тыс. руб.

