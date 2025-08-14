Депутат Госдумы пожаловался на звонящих с украинским акцентом
Депутат Матвеев заявил о мошеннических звонках на его телефон
Фото: [pxhere.com]
Вот уже три дня на телефон парламентария поступают звонки от людей с украинским акцентом, представляющихся сотрудниками службы домофонов. Об этом депутат Государственной Думы написал в своем телеграм-канале.
Депутат ГД Михаил Матвеев пожаловался на поступающие звонки от мошенников, которые убеждают в необходимости замены домофона. Это новая схема обмана, которая активно используется злоумышленниками.
По словам парламентария, вызовы поступают на его телефон уже третий день.
