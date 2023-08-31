Депутат ГД РФ Сергей Сокол госпитализирован

В пресс-службе «Единой России» сообщили о том, что в больницу попал депутат Госдумы России Сергей Сокол. Об этом пишет РИА Новости 31 августа.

В партии изданию прокомментировали коротко, что Сокол действительно госпитализирован. Официально причины не уточняются.

Напомним, что депутата уже госпитализировали в больницу в июле с аппендицитом и перитонитом, а 1 августа он был выписан. Сейчас Сокол работал по избирательной кампании – его выдвинули на выборы главы Хакасии.