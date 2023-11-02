Депутат ГД Смолин о домашних заданиях в каникулы: «Чтение книг – это творческий отдых»

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минпросвещения РФ утвердили методические рекомендации, которые касаются организации домашней работы для заболевших школьников.

Как пишет RuNews24, также подтверждена практика «избавления» от заданий в праздники и на каникулах. В этот период детям рекомендуется читать книги из утвержденного списка литературы.

Олег Николаевич Смолин, депутат Государственной Думы, в свою очередь, дал экспертную оценку касательно данных инициатив. Он считает, что читающий человек – «это не то же самое, что человек, который смотрит картинки в интернете». По его мнению, чтение можно приравнять к творческому отдыху.

Также первый заместитель комитета по науке и высшему образованию упомянул в своем рассуждении «избавление» заболевших школьников от домашних заданий. Он одобрил подобную инициативу. Только родители должны следить за состоянием своих детей и не допускать ситуаций, в которых обучение пойдет на самотек.