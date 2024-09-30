Депутат ГД Толмачев помог ветеранам из Луховиц съездить на турнир в Лазаревское

В соревнованиях приняли участие команды из разных городов России, включая Обнинск, Волжский, Саранск, Саратов, Воронеж и Волгоград. Московскую область представляла команда городского округа Луховицы.

Депутат Государственной Думы Александр Толмачев оказал поддержку ветеранам из Луховиц, организовав их поездку на всероссийский турнир «Кубок XXI века» по мини-футболу среди ветеранов 50+ и 60+ в поселке Лазаревское. Спортсмены-представители «Активного долголетия» из Луховиц проявили интерес к участию в турнире. Они хотели достойно представить свой округ и Московскую область на состязаниях.

По обращению активистов депутат Государственной Думы Александр Толмачев помог в организации поездки на всероссийский турнир ветеранов. По его словам, они сильны не только духом, но и телом. Участники клуба «Активное долголетие» на личном опыте показывают, насколько важно вести активный образ жизни и заботиться о своем здоровье в любом возрасте. После депутат поблагодарил команду за игру:

«Вы сохраняете спортивные традиции и являетесь образцом для молодежи Подмосковья. Ваше стремление – доказательство того, что возраст не конец активной жизни, а время для новых начинаний», – подчеркнул Александр Романович Толмачев.

По итогам всероссийского турнира «Кубок XXI века» по мини-футболу среди ветеранов команда из Подмосковья в категории 50+ получила бронзовую медаль.

Ранее подмосковные спортсмены завоевали семь наград на турнире по бобслею.