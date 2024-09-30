Подмосковные спортсмены завоевали семь наград на турнире по бобслею

Подмосковная команда завоевала семь наград на турнире сильнейших бобслеистов «Бобсстарты. Звезды бобслея России» — три золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, представители региона заняли весь пьедестала почета в категории «бобстарт-2» среди мужчин. «Золото» также завоевали Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев, квартет Ростислава Гайтюкевича, Алексея Лаптева, Павла Травкина и Александра Ефимова, Анастасия Курышева (в дисциплине «монобоб»). Отметим, что соревнования прошли в деревне Парамоново (Московская область) в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.