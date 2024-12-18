Депутат Горячева дала важную рекомендацию мужскому населению России на будущий год

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Ксении Горячевой, мужскому населению страны нужно проявлять больше уважения к женщинам. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что эта необходимость действительно имеется.

По мнению парламентария, мужчинам также стоит находить время и на себя, и на вещи, приносящие им радость. В случае, когда мужчина находится в союзе со своим внутренним ребенком и со своей чувственной стороной, то у него получаются весьма гармоничные отношения с женщиной и с миром в целом.

Она подчеркнула, что в подобной ситуации мужчина станет оберегать мир и заботиться о нем, а не ущемлять и узурпировать.

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