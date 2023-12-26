Депутат Госдумы Алла Полякова исполнит новогоднее желание 12-летней жительницы Мариуполя
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Депутат Госдумы Алла Полякова в рамках акции «Елка желаний» исполнит новогоднюю мечту 12-летней жительницы Мариуполя Альбины Байлым. Девочка увлекается творчеством и очень хочет ноутбук.
По словам Поляковой, в преддверии Нового года все дети загадывают желания и ждут подарков от Деда Мороза. Депутат подчеркнула, что для нее участие в акции — это большая честь, и что желание Альбины обязательно будет исполнено.
«Для меня большая честь — исполнить твое желание. Конечно, мы подарим тебе ноутбук. И в преддверии Нового года ты получишь свой подарок. Я очень хочу, чтобы он тебе приносил радость, чтобы ты занималась дальше творчеством, чтобы ты имела возможность общаться с ребятами по всему миру, по всей России, искать себе новых друзей, и чтобы он тебе приносил только счастье», - сказала Полякова.