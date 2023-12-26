Депутат Госдумы Алла Полякова исполнит новогоднее желание 12-летней жительницы Мариуполя

«Для меня большая честь — исполнить твое желание. Конечно, мы подарим тебе ноутбук. И в преддверии Нового года ты получишь свой подарок. Я очень хочу, чтобы он тебе приносил радость, чтобы ты занималась дальше творчеством, чтобы ты имела возможность общаться с ребятами по всему миру, по всей России, искать себе новых друзей, и чтобы он тебе приносил только счастье», - сказала Полякова.