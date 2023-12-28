Депутат Госдумы Амир Хамитов исполнил новогоднее желание школьницы из Мариуполя

Депутат Госдумы Амир Хамитов в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту школьницы из Мариуполя. Софии Головлевой 14 лет, она мечтала получить ноутбук.

Желание девочки было исполнено — ей подарили заветный ноутбук. Школьница рассказала, что планирует использовать его для учебы, просмотра фильмов и пользования интернетом.

«Я очень хотела, мне нравится такая техника, очень классно, здорово», - поделилась школьница.

София добавила, что пока еще не определилась с выбором будущей профессии. По ее словам, вариантов много, и у нее еще достаточно времени, чтобы сделать выбор.