Депутат Госдумы Чаплин провел встречу с волонтерами Коломны

На мероприятие пришли волонтеры, представители ресурсных центров и студотрядов. В рамках встречи ее участники рассказали о проектах, которые реализовываются в муниципалитете.

По словам депутата Чаплина, в Коломне работают три десятка волонтерских организаций, членами которых являются горожане разных возрастов и профессий. Всех, по мнению парламентария, объединяет общая цель – помогать тем, кому нужна поддержка.

Никита Чаплин уверен, что волонтеры всегда готовы оказать помощь, даже в самые тяжелые времена: в пандемию, во время проведения специальной военной операции. Сейчас они помогают семьям российских военных. Депутат поблагодарил волонтеров за это.

Глава Коломны Александр Гречищев также заявил, что добровольцы меньше чем за год передали более 15 тонн различных грузов для военных на передовой.