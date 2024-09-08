Депутат Госдумы Денис Майданов проголосовал на избирательном участке в подмосковном Одинцово

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре Денис Майданов отдал свой голос на избирательном участке № 1997 в Одинцовской гимназии № 14.

«Выборы — это всегда большая ответственность, а выборы в местный совет для каждого человека, который живет в конкретном городе или округе — ответственность двойная. Муниципальный бюджет, нормативно-правовые акты, стратегия развития на следующие пять лет — все это в руках окружного Совета депутатов. Поэтому призываю тех, кто еще по каким-то причинам не проголосовал, прийти и сделать свой выбор», — подчеркнул Денис Майданов.

Денис Майданов обратил внимание на то, что время предъявляет повышенные требования к профессионализму и четкости работы местных представительных органов.

Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1997 Сергей Иванов сообщил, что 6 и 7 сентября люди голосовали активно.