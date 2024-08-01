Депутат Госдумы Диденко высказался о судьбе YouTube в России

По словам Диденко, Google является враждебной платформой для России. Сам депутат относится к ней как к системе, которая поддерживает Украину и интересы Запада.

При этом парламентарий не отрицает, что как у поисковиков есть плюсы. Например, многие используют их в качестве познавательных сервисов. По словам Диденко, все данные с YouTube можно перенести на отечественные платформы, как и перевести туда блогеров.

«Если вы заглянете на канал какого-нибудь ученого, то увидите, что загрузил он, к примеру, сотню роликов. Чтобы перекинуть это на отечественную платформу, нужна пара суток максимум. Если ему это нужно. Контент же этот появился не потому, что требовали пользователи, а потому, что какой-то активист решил стать блогером-просветителем. Если авторы этих каналов действительно хотят продвигать свой контент, неужели так сложно разместить его на разных площадках, даже самостоятельно? — высказался депутат.

По словам Диденко, все кто хотел, перешел на отечественные платформы давно. Некоторым лишь предстоит это сделать. Депутат советовал не тянуть, так как в этом деле выиграют только самые предприимчивые, а не те, кто считает, что YouTube будет работать как прежде. В нынешних реалиях и при обилии западной пропаганды это уже невозможно.

Ранее сообщалось, что политолог Евгений Михайлов высказал мнение, что правительству России не стоит запрещать или замедлять работу YouTube.

*иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ — РКН