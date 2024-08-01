Политолог Михайлов: YouTube должен работать, чтобы иностранцы знали о жизни в РФ

Политолог Евгений Михайлов привел в пример недавние события в мире. Олимпиаду не транслировали по российскому телевидению. Именно видео из YouTube позволили россиянам и всему миру узнать о том, насколько позорным было ее открытие.

«Все заговорили о том, как хорошо у нас в России, все хотят быть с нами, просятся к нам», — отметил эксперт.

YouTube — это единственная площадка, на которой россияне могут бороться за право быть услышанными. Жители Запада не будут искать информацию в социальных сетях. Видеохостинг пользуется большей популярностью. Россияне могут рассказывать им о своей жизни и правде.

Политолог Михайлов не отрицает, что YouTube блокирует фильмы о событиях в зоне СВО. Однако многие другие программы доступны для зрителей. К тому же стоит понимать, что некоторые россияне развивают свои каналы: становятся популярнее или получают прибыль. Эксперт понимает, что меры правительства РФ — реакция на блокирование записей публичных людей, которые поддерживают Отечество.

«Сперва вели речь о том, что YouTube закроют. Теперь — замедлят. А для чего все это делать? Я думаю, мы ничего не должны замедлять. Да, YouTube закрыл канал певца Шамана и ряда пропагандистов. Но многие другие пользователи на своих каналах дублируют эту информацию», — отметил политолог Михайлов.

Ранее сообщалось, что пользователи YouTube стали чаще жаловаться на работу хостинга в России.

* — РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ.