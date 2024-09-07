Депутат Госдумы допустила девять ошибок, предлагая усложнить экзамен по русскому для мигрантов

Член фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева не совсем удачно предложила главе Минобрнауки Валерию Фалькову усложнить экзамен по русскому языку и истории для прибывающих в Россию иностранных специалистов.

Как пишет «Газета.Ru», журналистам издания удалось обнаружить в письменном обращении законодателя как минимум девять ошибок, в числе которых пунктуационные, стилистические и даже семантические.

«По оценкам экспертов, среди причин роста преступности среди мигрантов заключается, среди прочего, в недостаточном знании русского языка, общепринятых правил и норм поведения в российском обществе и законодательства Российской Федерации», — написала Авксентьева, допустив несогласованность слов в предложении, указывает издание.

Также журналисты обратили внимание, что в письме Авксентьевой на имя Фалькова сразу в нескольких предложениях были либо пропущены запятые, что должны быть, либо добавлены лишние.

Помимо этого, Авксентьева использовала неверный предлог, написав фразу «в многоквартирном доме». Кроме того, как уточнила депутат со ссылкой на статистику МВД, каждый год мигранты якобы совершают более двухсот административных правонарушений. Данные статистики грубо нарушены, ибо совершаемые иностранцами преступления на порядок выше, подытожило издание.

Ранее сообщалось, что в Госдуме собираются положить конец бесплатному обучению детей мигрантов в российских школах.