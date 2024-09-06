В Госдуме собираются положить конец бесплатному обучению детей мигрантов в российских школах

В российскую Госдуму скоро может быть внесен проект закона, что ограничит обучение детей мигрантов на бесплатной основе. Как приводится в пояснительной записке к документу, которую цитирует URA.RU, данная проблема уже давно назрела в российском обществе.

По словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, являющегося одним из авторов законопроекта, за последнее время количество иностранных школьников в классах увеличилось настолько, что порой их число превалирует над российскими. Все это, как подчеркнул парламентарий, дополнительно затрудняет сам образовательный процесс.

«В родительских сообществах России активно поднимается вопрос о влиянии увеличивающегося числа детей мигрантов на качество образования в детских садах и школах. В большинстве случаев дети мигрантов слабо владеют или вовсе не знают русский язы, — заявил Нилов.

В продолжение темы законодатель добавил, он считает, российские дети не должны страдать от «чересчур обильного присутствия» иностранной молодежи.

«Мало того, что обучение для них бесплатное, так еще и свои порядки устанавливают, навязывая чуждую субкультуру. Пожалуйста — если родители-иностранцы хотят, пусть устраивают своих детей в наши образовательные учреждения на коммерческой основе», — сказал Нилов.

Ранее депутат Госдумы Останина заявила, что свободная миграционная политика России является угрозой национальной безопасности страны.