Депутат Госдумы Геннадий Панин оценил прогресс строительства Аллеи Героев в Павловском Посаде

В рамках рабочей поездки в Павлово-Посадский городской округ, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин, в сопровождении главы округа Дениса Семенова, ознакомился с этапами реализации проекта мемориальной Аллеи Героев.

Ключевым принципом при разработке концепции Аллеи является тесное сотрудничество с семьями погибших военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, а также с ветеранами. Все этапы создания комплекса согласовываются при непосредственном вовлечении этих людей. Так, родственники павших героев получили возможность первыми оценить детальный макет будущего монумента, еще до начала его изготовления. Подобно Аллее Героев в Электрогорске, центральным элементом композиции станет собирательный образ защитника Отечества.

Идея проекта заключается в том, чтобы вдоль всей аллеи высадить деревья, каждое из которых будет посвящено памяти конкретного земляка, павшего в бою. Деревья символизируют преемственность жизни, несмотря на жертвы, принесенные для защиты Родины.

Павловопосадцы это место должно стать как священным - местом памяти, где можно отдать дань уважения героизму земляков и почтить подвиг современных российских воинов.

В процессе осмотра, Геннадий Панин и Денис Семенов отметили значительный прогресс в работе и высказали мнение о важности создания подобных общественных пространств для сохранения исторической памяти и формирования патриотизма у молодого поколения.