Депутат Госдумы Геннадий Панин передал 10 современных мотоциклов для военнослужащих из Павлово-Посадского округа

«Выражаю искреннюю признательность Геннадию Олеговичу за заботу о нуждах наших военнослужащих и его патриотическую позицию. И, безусловно, отдаю дань уважения нашим бойцам, чья преданность остается с родным Павлово-Посадским округом. Такие события подчеркивают наше единство и силу, когда мы оказываем поддержку друг другу» - заявил глава округа Денис Олегович Семенов.