Депутат Госдумы Геннадий Панин передал 10 современных мотоциклов для военнослужащих из Павлово-Посадского округа
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
12 августа стало днем важной поддержки для жителей Павлово-Посадского округа, благодаря инициативе депутата Государственной Думы Геннадия Олеговича Панина. Военнослужащим, выполняющим свой долг в зоне проведения специальной военной операции, передано 10 современных мотоциклов.
«Эта техника станет надежным подспорьем для бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции» - отметил председатель Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа Роман Игоревич Тикунов.
Процесс разгрузки транспортного средства, доставившего мотоциклы, был осуществлен демобилизованными и находящимися в запланированном отпуске участниками СВО. Их стремление оказать помощь демонстрирует крепкие связи и традиционное взаимопомощь, присущие нашему региону.
«Выражаю искреннюю признательность Геннадию Олеговичу за заботу о нуждах наших военнослужащих и его патриотическую позицию. И, безусловно, отдаю дань уважения нашим бойцам, чья преданность остается с родным Павлово-Посадским округом. Такие события подчеркивают наше единство и силу, когда мы оказываем поддержку друг другу» - заявил глава округа Денис Олегович Семенов.