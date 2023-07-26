Депутат Госдумы потребовал запретить в Подмосковье фестиваль субкультуры

Депутат Государственной Думы РФ Геннадий Панин обратился в полицию с заявлением запретить проведение фестиваля «BDSM FISHING 2023» в Орехово-Зуевском городском округе, сообщает «Орехово-Зуевская правда» .

Возмущение политика вызвала распространяемая в социальных сетях информация о планируемом активистами субкультуры мероприятия в районе деревни Анциферово. Геннадий Панин убежден, что фестиваль может быть нацелен на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом он сообщил в депутатском запросе начальнику ГУ МВД России по Московской области Виктору Паукову .

«Россия стоит на защите нравственности, института семьи в ее самобытном понимании», — подчеркивает политик.

Если кто-то желает самовыражения в каком-то ином ключе, пусть это делает за закрытыми дверями, считает Геннадий Панин.