Депутат Госдумы Коган встретился с представительницами общественных и волонтерских организаций Каширы

Депутат Государственной думы Александр Коган побывал в городском округе Кашира. Он провел встречу с местными представительницами общественных и волонтерских организаций, которые рассказали про свою помощь бойцам СВО.

Волонтеры, активисты и другие неравнодушные жители Каширы создают для нужд бойцов спецоперации маскировочные сети, и блиндажные свечи. Они отправляют гуманитарную помощь постоянно, причем в больших количествах.

«С августа прошлого года мы сплели более 800 квадратных метров сетей. Сейчас готовим к отправке двенадцать модулей масксетей нашим танкистам. И уже начали плести новую партию в других цветах», — отметила руководитель каширского отделения Комитета семей воинов Отечества Наталья Кульнева.

По итогу встречи Александр Коган пообещал помочь волонтерам с приобретением расходных материалов на создание изделий для военных, а также оказать другую необходимую поддержку. Как отметил депутат, наши женщины способны плести до 200 квадратных метров сетей в неделю, что восхищает.

«Невозможно победить человека, страну, которые никогда не сдаются. Мы вместе, и мы победим», — заключил Коган.

В завершении встречи Коган поздравил всех женщин с 8 марта и вручил им цветы.