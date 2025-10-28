Депутат Госдумы Колесник рассказал о следующей разработке после «Буревестника»

По сообщению информпортала NEWS.ru, Россия разрабатывает новое вооружение, которое превосходит по мощности и неуязвимости крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его утверждению, потенциальный противник не сможет обнаружить данное оружие до момента нанесения удара.

«Я думаю, в России уже сделано что-то пострашнее и помощнее «Буревестника». [Такое оружие] еще более неуязвимое, невидимое для врага. Противник увидит его, когда будет нанесен поражающий удар», — пояснил Колесник.

Парламентарий отметил, что российская оборонная промышленность всегда находилась на годы впереди других стран в плане разработки и производства вооружений.

В минувшее воскресенье, 26 октября, президент России Владимир Путин объявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник», которая способна преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны.

Ранее военный эксперт Селиванов констатировал крах всей западной ПРО из-за «Буревестника».