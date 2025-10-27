Военэксперт Селиванов констатировал крах всей западной ПРО из-за «Буревестника»

Военный эксперт Юрий Селиванов в интервью «МК» заявил , что российская крылатая ракета «Буревестник» способна нанести удар из любой точки мира. По его словам, она может стартовать как с Северного, так и с Южного полюсов, а также из Тихого океана или Атлантики.

В минувшее воскресенье, 26 октября, президент России Владимир Путин объявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник», которая способна преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны.

В интервью с представителями СМИ Селиванов выразил мнение о возможностях западных систем противоракетной обороны (ПРО) противостоять «Буревестнику». По его словам, после появления «Буревестника» эффективность всех современных и разрабатываемых западных систем ПРО, включая «Золотой купол», значительно снижается.

«Особенно в случае с низколетящей и маневрирующей ракетой… которая, либо не может быть обнаружена в принципе, либо будет зафиксирована в самый последний момент», — отметил Селиванов.

По словам эксперта, существующие системы противоракетной обороны (ПРО), доступные западным странам, не способны обеспечить полную защиту от всех возможных направлений ракетного удара.