Депутат Госдумы Наумов призвал к бойкоту релокантов, сбежавших из России

Депутат Госдумы Станислав Наумов в беседе с RuNews24.ru призвал не тратить внимание на сбежавших из России граждан, включая и звезд, получивших статус иностранных агентов.

В Госдуме готовят новый проект, который усложнит жизнь релокантов и иноагентов за рубежом. Нововведения коснуться выплат, гонораров и любых отчислений из России. Депутат от Челябинской области Станислав Наумов отметил, что многие беглецы уже вернулись на Родину после «приступа паники». Те, кто остался, выбрал такую судьбу сам.

По предположению депутата, некоторых эмигрантов из РФ могут склонить к поддержке Украины за рубежом. Например, заставить поддержать удары по российским регионам дальнобойными ракетами.

«А в подобной ситуации, последовательность состоит в том, чтобы добровольно выйти из гражданства нашей страны. И сразу попасть под действие Указа, вводящего контрсанкции против финансово-экономических отношений с юридическими и физическими лицами из недружественных стран. То есть никаких переводов за что бы то ни было. А до тех пор, было бы правильно объявить всем обществом бойкот», — отметил депутат.

По словам Наумова, иноагенты и русофобы не должны обогащаться за счет России.

Ранее сообщалось, что депутат назвал причины, по которым иноагенты обязаны отдавать заработанные деньги государству.