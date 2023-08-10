Депутат Госдумы недоволен решением суда по делу об оскорблении ребенка за шапку с Z

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генеральную прокуратуру РФ для протеста против решения екатеринбургского суда, принявшего решение прекратить ведение уголовного дела по факту хулиганства из-за оскорбления ребенка в шапке с символом «Z». Об этом Хинштейн написал в своих социальных сетях .

Депутат считает, что в судебной системе области происходит что-то «неладное». По мнению Хинштейна, выписанный судом штраф, является «плевком» во всех, кто в данный момент находится в зоне проведения СВО. А также оскорблением отца мальчика, которого оскорбил подсудимый.

Там же Хинштейн сообщил о своих планах отправить обращение с протестом в прокуратуру по решению суда.

Житель города Екатеринбург Александр Неустроев оскорбил прохожего мальчика, на шапке которого была изображена буква «Z». Подсудимый был оштрафован на 7000 рублей.

Инцидент произошел в апреле. Мужчину задержали после обнаружения видеозаписи с домофона, на которой был зафиксирован момент нецензурных обращений Неустроева в сторону школьника.