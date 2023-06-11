Депутат Госдумы Нилов перечислил даты индексаций пенсий в 2025 году

По словам главы комитета нижней палаты парламента по труду и соцполитике Ярослава Нилова, пенсии россиян точно будут индексироваться 1 февраля и при наличии профицита бюджета соцфонда 1 апреля с 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт депутата в соцсетях.

Парламентарий добавил, что после повышения пенсионного возраста в 2018 году был определен «переходный период» до 2025 года. Так, пенсии ежегодно индексировались на тысячу рублей в год. В прошлом году кабмин постановил проиндексировать их дважды на фоне инфляции.

Он уточнил, что через два года переходный период заканчивается, и индексация станет проводиться дважды в год.