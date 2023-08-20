Депутат Госдумы Останина предложила новую льготу для молодых семей

Предоставление молодым семьям в России социального жилья повысит рождаемость в стране, считает глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

В беседе с URA.RU парламентарий посетовала, что в нынешних непростых экономических условиях молодежь в России, как правило, надеется только на себя, будучи не всегда уверенными, что родители предоставят им жилье. тут в дело должно вступать государство, помогая начинающим самостоятельную жизнь молодым людям, считает Останина.

«Любая молодая семья хочет жить самостоятельной жизнью, поэтому можно предложить социальное жилье, которое государство должно предоставить молодой семье. Тогда цифра тех семей, которые не имеют даже одного ребенка, резко уменьшится», — сказала Останина.

Кроме того, как отметила законодатель, на предоставлении социального жилья останавливаться не стоит. Государство обязано обеспечить молодые семьи работой с достойной заработной платой. Это тоже станет существенным подспорьем начинающим жить семейно россиянам, добавила Останина.