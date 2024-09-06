Депутат Госдумы оценил ход работ по обустройству зоны отдыха у Кремля в Коломне

Первый этап запланированных работ по благоустройству этой территории будет завершен до конца текущего года.

В Городском округе Коломна продолжается благоустройство зоны отдыха в районе пляжа на реке Коломенке. Согласно плану, здесь планируют возвести несколько павильонов и установить систему громкого оповещения посетителей. Также в проекте предусмотрено озеленение территории и ее декорирование малыми архитектурными формами.

Оценить текущий этап работ и подвести промежуточные итоги решил депутат Госдумы Никита Чаплин. Он, вместе с главой округа Александром Гречищевым, побывал на строительной площадке. В рамках визита им удалось пообщаться с отдыхающими. И, как выяснилось, жителям очень нравится то, как меняется зона отдыха. Это не удивительно, поскольку данный проект основан на пожеланиях самих коломенцев и их представлениях о комфортной среде.

Сейчас территория в районе пляжа у Кремля преображается с каждым днем. Специалисты уделяют особое внимание озеленению и ландшафтному дизайну на Коломенке. Благодаря им у берегов реки появилось больше растительности. Также они отсыпают плодородный грунт для газона и разбивают цветники.

Одновременно с этим ведутся строительные работы по обустройству фундаментов для будущих скамеек и лавочек, урн, а также судейских вышек и волейбольных стоек. Кроме того, идет подготовка свайного поля для установки павильонов. А в детском городке постепенно появляются новые игровые элементы.

Реконструкция пляжа подразумевает под собой увеличение количества волейбольных площадрк и площади песчаной зоны, а также зонирование других территорий.

Работы по благоустройству ведутся в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Денежные средства для этих целей выделяются из областного и федерального бюджета, а также из бюджета городского округа Коломна.