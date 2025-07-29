Депутат Госдумы оценил уникальный центр реабилитации для детей в Мытищах

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Ярослав Нилов посетил НИКИ детства, расположенный в Мытищах, чтобы лично оценить передовые возможности лечения и реабилитации детей.

Знакомство с работой крупнейшего многопрофильного научно-исследовательского и лечебно-профилактического учреждения, обеспечивающего современные методы диагностики, лечения и реабилитации для детского населения, произвело на меня глубокое впечатление. НИКИ детства — это центр, который оказывает помощь детям со всей России и из-за рубежа.

Как рассказала руководитель НИКИ детства Нисо Одинаева, институт специализируется на работе с пациентами, нуждающимися в особо сложном и специализированном лечении:

«Это дети с орфанными, наследственными, аутоиммунными заболеваниями, которые приезжают к нам из 76 регионов и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. В центре есть оборудование экспертного класса для диагностики и реабилитации, работают очень редкие специалисты, знакомые с такими патологиями. Это единственное в России медицинское учреждение, где пациент в условиях клиники получает и консультативную, и диагностическую помощь, и лечение в условиях круглосуточного и дневного стационара, а также реабилитацию и санаторно-курортное лечение».

В рамках встречи с депутатом обсуждались вопросы поддержки детей, нуждающихся в специализированной помощи. В НИКИ детства планируется запуск нового пилотного проекта — дома медико-социальной помощи для детей, где они смогут проходить трудотерапию и эрготерапию. Это позволит им приобретать базовые навыки, необходимые для самостоятельной жизни, например, как справляться с ситуациями, возникающими дома, в общественном транспорте или на улице, в дополнение к высококачественной медицинской помощи.

Ярослав Нилов подчеркнул важность социальной адаптации детей наряду с медицинским лечением и реабилитацией: