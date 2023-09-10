Депутат Госдумы Панин назвал выборы губернатора Подмосковья важным событием для региона

«Ну, во-первых, мне интересно было увидеть лично, какова посещаемость, насколько высок интерес людей к выборам, оценить организацию избирательного процесса. <…> Если бы я в этот день находился в командировке, или где-то на выезде, или в Москве, то я бы, конечно воспользовался ДЭГ. Но сегодня я решил не изменять традициям, выборы для меня — это некий такой ритуал, выработанный уже годами», — пояснил депутат.