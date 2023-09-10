Депутат Госдумы Панин назвал выборы губернатора Подмосковья важным событием для региона
Фото: [Соцсети медиа-центра МО]
Депутат Госдумы Геннадий Панин проголосовал в Орехово-Зуеве традиционным способом, а не с помощью ДЭГа, несмотря на то, что он является региональным координатором проекта партии Единая Россия «Цифровая Россия».
«Ну, во-первых, мне интересно было увидеть лично, какова посещаемость, насколько высок интерес людей к выборам, оценить организацию избирательного процесса. <…> Если бы я в этот день находился в командировке, или где-то на выезде, или в Москве, то я бы, конечно воспользовался ДЭГ. Но сегодня я решил не изменять традициям, выборы для меня — это некий такой ритуал, выработанный уже годами», — пояснил депутат.
Он добавил, что жители региона продолжают демонстрировать хорошую явку на выборы, показывая высокий уровень социальной ответственности.
«Я считаю, что выборы губернатора — это крайне важное событие для региона. Сейчас ставится вопрос о развитии Подмосковья на ближайшие 5 лет», — отметил Панин.
Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.