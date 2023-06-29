Депутат Госдумы подал документы в военкомат для отправки на СВО

Известно, что еще в конце мая депутат попросил снять его с должности председателя думского комитета по здравоохранению, так как он планировал вернуться в зону проведения спецоперации. Госдума приняла просьбу депутата и освободила его от полномочий.

Теперь Хубезов подал документы в военкомат Кунцевского района столицы. Для него это не первая поездка, депутат уже в третий раз отправляется в зону СВО, где снова будет трудиться в полевых госпиталях. Андрей Турчак отметил, что в начале спецоперации Хубезов стал одним из первых, кто отправился на Донбасс в числе волонтеров-медиков. За свою работу несколько дней назад Хубезову был вручен Орден Мужества. Теперь депутат снова вернется в прифронтовую зону, чтобы помогать людям и делиться опытом с коллегами.