Депутат Госдумы пояснил, почему МЧС часто не видит причин лесного пожара

С наступлением лета и периода засухи увеличилось количество случаев возникновения пожаров в лесах. Почему бывает тяжело понять, из-за чего они возникают и в другие времена года, рассказал Эрнест Валеев.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции заявил, что МЧС не всегда могут установить причину возникновения лесного пожара. Все из-за того, что огненная стихия наносит серьезные последствия, при этом не оставляя следов.

Несмотря на это, есть еще одна проблема. Легко обнаружить, когда в возгорании виноват человек, однако сложно понять, кто именно. Конечно, если это не тот случай, когда смогли поймать за руку прямо на месте. Согласно словам Валеева, сегодня во всю идет цифровизация лесов. Они оснащаются системами слежки, пусть и медленно из-за сложности и стоимости реализации.

Подробностями поделились URA.RU