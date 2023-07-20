Депутат Госдумы предложил запретить продажу вина из недружественных стран

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Алтухов предложил запретить в общепите и на транспорте продавать вино из недружественных стран.

Законодателя возмутил тот факт, что одна из авиакомпаний предлагала пассажирам французские, испанские, итальянские, а не отечественные вина.

Депутат предложил запретить продавать «недружественное» вино и заместить его российским с маркировкой «Вино России».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возразил, что у потребителей должен быть выбор, но нужно стремиться поддерживать отечественного производителя там, где это возможно.