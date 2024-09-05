Депутат Госдумы резко высказался об идее передвижения чиновников в общественном транспорте

Идея пересадить их на автобусы и метро противоречит Конституции. Об этом в беседе с Инфо24 заявил член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Накануне депутат Государственной Думы Владимир Плякин выступил с инициативой обязательного использования государственными служащими общественного транспорта для передвижения по городу в определенные дни.

Такая мера будет стимулировать чиновников к более активному взаимодействию с гражданами и решению проблем в этой сфере. Однако Евгений Федоров, его коллега, выразил сомнения касательно эффективности и жизнеспособности идеи.

Он отметил, что данная инициатива может противоречить Конституции России, в которой закреплено право граждан на свободу передвижения.

Ранее в ГД предложили лишать водителей прав за неоплаченные штрафы после ДТП с депутатом.