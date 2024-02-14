Депутат Госдумы РФ Толмачев посетил с рабочим визитом Ивантеевку Городского округа Пушкинский

Депутат Госдумы РФ Александр Толмачев в рамках рабочего визита посетил Ивантеевку: узнал о проблемах врачей детской поликлиники, проверил ход работ по модернизации местной библиотеки и пообщался со студентами Ивантеевского филиала Московского политехнического университета.

Депутат Госдумы РФ Толмачев начал рабочий визит с посещения детской поликлиники № 2, где в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» были проведены ремонтные работы. Медицинское учреждение соответствует всем требованиям: для маломобильных пациентов установили пандус, а кабинет травматолога перенесли на первый этаж. Помещения просторные и уютные.

Александр Толмачев пообщался с сотрудниками медучреждения и выяснил актуальную проблему на текущий момент — кадровый дефицит. Медики просят мотивировать выпускников вузов по специальности «Сестринское дело» трудоустраиваться в местную поликлинику.

Депутат Толмачев также убедился, что модернизация Центральной городской библиотеки имени Горбунова проходит успешно в соответствии с согласованным ранее планом работ. В 2024 году откроют коворкинг и артхолл. В здании появятся зоны для проведения мероприятий различного формата.

В завершении визита депутат встретился со студентами Ивантеевского филиала Московского политехнического университета. Александр Толмачев рассказал о договоренностях с учащимися учебного заведения.