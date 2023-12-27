Депутат Госдумы Роман Терюшков исполнит новогоднее желание школьника из ДНР

«Обязательно Данил получит подарок от Деда Мороза. И, конечно же, мы ребенка порадуем телефоном новым, который он заказал. Он его получит к Новому году. <…> Практически десять лет дети Донбасса живут под непрекращающимися обстрелами фашистского режима Зеленского и мы должны хотя бы раз в год на самый долгожданный праздник исполнять желания наших детей», — сказал Роман Терюшков.