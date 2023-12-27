Депутат Госдумы Роман Терюшков исполнит новогоднее желание школьника из ДНР
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Депутат Госдумы Роман Терюшков принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Парламентарий исполнит мечту Данилы Дорофиенко из Тельмановского района ДНР.
Четырнадцатилетний мальчик регулярно участвует в различных олимпиадах и конкурсах, поэтому попросил на Новый год хороший смартфон.
«Обязательно Данил получит подарок от Деда Мороза. И, конечно же, мы ребенка порадуем телефоном новым, который он заказал. Он его получит к Новому году. <…> Практически десять лет дети Донбасса живут под непрекращающимися обстрелами фашистского режима Зеленского и мы должны хотя бы раз в год на самый долгожданный праздник исполнять желания наших детей», — сказал Роман Терюшков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что благодаря акции «Елка желаний» устроить праздник для детей, которые в этом нуждаются, может любой желающий.