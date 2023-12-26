Андрей Воробьев об акции «Елка желаний»: устроить праздник для детей может каждый

«Обещаю подарить одиннадцатилетнему Саше из Богородского округа полет на вертолете, четырнадцатилетнему Диме из Балашихи — шведскую стенку, а восьмилетний Матвей из Ивантеевки попробует себя в роли танкиста. Чтобы создать для детей сказку, не нужно быть волшебником», — подчеркнул губернатор.