Андрей Воробьев об акции «Елка желаний»: устроить праздник для детей может каждый
Фото: [Константин Семенец]
Каждый человек может устроить праздник для детей, которые в этом нуждаются, приняв участие во всероссийской акции «Елка желаний», отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Напомним, ранее Андрей Воробьев снял с елки три шара с новогодними желаниями. Губернатор Московской области исполнит мечты трех юных жителей региона.
«Обещаю подарить одиннадцатилетнему Саше из Богородского округа полет на вертолете, четырнадцатилетнему Диме из Балашихи — шведскую стенку, а восьмилетний Матвей из Ивантеевки попробует себя в роли танкиста. Чтобы создать для детей сказку, не нужно быть волшебником», — подчеркнул губернатор.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о вручении премии «Мы рядом. Доброе дело».