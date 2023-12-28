Депутат Госдумы Сергей Колунов исполнит новогоднюю мечту подростка из ДНР в рамках «Елки желаний»
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Депутат Госдумы Сергей Колунов подарит пятнадцатилетнему Даниилу Олейнику из Новоазовского района ДНР фотоаппарат.
О своей мечте юноша рассказал в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Даниил увлекается историей, волейболом, футболом, теннисом, тяжелой атлетикой и фотосъемкой. После школы планирует поступить в военное училище.
«Мечты сбываются, одну мечту исполним мы. До скорой встречи», — сказал Сергей Колунов.
Ранее участие во всероссийской акции «Елка желаний» принял губернатор Московской области Андрей Воробьев.