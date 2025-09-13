Депутат Госдумы Сергей Пахомов посетил объекты развития округа Пушкинский

Депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава округа Пушкинский Максим Красноцветов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан посетили ключевые объекты развития округа, начиная с нового корпуса «Академии развития» — технополиса «ЮнАрмеец». Здесь более 300 детей осваивают технические и инженерные навыки в робототехнике, конструировании и других направлениях.

Современное оборудование и перестраиваемые пространства позволяют максимально использовать потенциал нового корпуса.

Затем делегация возложила цветы к мемориалу «Скорбящая мать», где в будущем появится памятник участникам СВО, по инициативе местной Ассоциации ветеранов СВО. Также был осмотрен микрорайон Дзержинец, где идет масштабное благоустройство с созданием велодорожки, фонтанов, современного освещения и зон отдыха.

Финальной точкой визита стал новый корпус образовательного комплекса № 11 в «Новом Пушкино», открывшийся 1 сентября. Здание предоставляет школьникам широкий выбор дополнительных занятий, включая спортивные секции и теплицы для уроков биологии. Благодаря современному оснащению и разносторонней подготовке, школа предлагает ученикам новые возможности для обучения и развития.