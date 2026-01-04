Депутат Госдумы в рамках акции «Елка желаний» вручил компьютер семье добровольца из Павловского Посада.

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин в рамках всероссийской акции «Елка желаний» посетил семью Домрачевых из Павловского Посада. Глава семьи, Андрей Домрачев, вышедший на пенсию из пожарной части, с февраля 2024 года служит добровольцем в зоне проведения специальной военной операции в составе 106-й воздушно-десантной дивизии.

Во время визита за чашкой чая депутат обсудил с семьей их быт, увлечения и поддержку. В семье, где ждут появления внучки, Андрея Домрачева дома ждут супруга Анна, пятеро сыновей и внук. Члены семьи помогают друг другу по хозяйству, вместе выезжают на рыбалку и посещают святые места.

Вместе с главой Павлово-Посадского городского округа Денисом Семеновым и председателем Совета депутатов Романом Тикуновым Геннадий Панин вручил семье новый компьютер. Ранее в семье пользовались одним устройством, к которому выстраивалась очередь.