Депутат Госдумы высказался о законе Зеленского про устройство Крыма

На днях украинский лидер подписал закон об изменениях в административно-территориальном устройстве полуострова. Таким образом Киев готовится к «деоккупации» Крыма. Документ предписывает новое районное деление полуострова и создание администраций.

Как заметил российский депутат, своим законом Зеленский хотел войти в историю, но ему помешали современные реалии, ведь Крым был и остался российским. Также Белик подчеркнул, что украинский президент ведет себя, как модный пиарщик, а не лидер страны, находящейся в состоянии конфликта. Представитель Госдумы уверен, что подобными законами власти Украины пытаются отвлечь внимание жителей страны от ситуации на фронте.