Депутат Говырин рассказал о правах работников, не имеющих трудового договора

По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Говырина, те, кто работают без наличия оформленного трудового договора, имеют право и на заработную плату, и на оплачиваемый отпуск. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что такие люди имеют право обратиться в суд для того, чтобы добиться установления факта трудовых отношений.

По мнению парламентария, по факту трудовой договор считается заключенным, если работник начал выполнение трудовой функции и выполнял ее по поручению работодателя или его уполномоченного лица.