Депутат Говырин считает важным развитие русской гастрономической культуры

По словам члена Комитета нижней палаты парламента по МСП Алексея Говырина, русские блины являются ответом скудному зарубежному общепиту. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что сегодня весьма важно выработать концепцию для развития русской гастрономической культуры и формирования региональных брендов русской традиционной кухни.

По мнению парламентария, иностранные блюда в колоссальном количестве подающиеся в заведения общепита в России являются иностранными по большей части, что противоречат русской исторической памяти рецептуры.

Он подчеркнул, что важно бизнесу РФ обратить внимание на знакомое каждому россиянину блюдо — блины.