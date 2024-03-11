Депутат Говырин считает важным развитие русской гастрономической культуры
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам члена Комитета нижней палаты парламента по МСП Алексея Говырина, русские блины являются ответом скудному зарубежному общепиту. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что сегодня весьма важно выработать концепцию для развития русской гастрономической культуры и формирования региональных брендов русской традиционной кухни.
По мнению парламентария, иностранные блюда в колоссальном количестве подающиеся в заведения общепита в России являются иностранными по большей части, что противоречат русской исторической памяти рецептуры.
Он подчеркнул, что важно бизнесу РФ обратить внимание на знакомое каждому россиянину блюдо — блины.