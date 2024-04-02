Депутат Говыркин предупредил, что штраф может грозить даже за растущий за забором борщевик

Владельцы дач могут получить штраф в размере до 5 000 рублей за борщевик, растущий на участке, даже если он прорастает за пределами забора. Соответствующее заявление сделал депутат Алексей Говырин в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Он предупредил, что во избежание штрафа, за борщевиком стоит следить даже за пределами дачного забора. Более того, ответственность грозит и владельцам коммерческой недвижимости, штраф которых составит до 50 000 рублей для должностных лиц и до миллиона рублей для юрлиц, сообщил депутат.

Говырин подчеркнул, что власти обязаны следить за борьбой с борщевиком и по этой причине, после уведомления они могут уничтожить растение самостоятельно, если просьбы были проигнорированы. Впоследствии, собственнику будет выставлен счет, предупредил он.

Если собственник и не будет выходить на связь и не устранит проблему, земля также может быть признана бесхозной, подчеркнул депутат.

Он также сообщил, что сейчас на рассмотрении находится проект закона, предусматривающий увеличение ответственности за невыполнение мероприятий устранению инвазивных растений. Для обычных граждан штраф будет достигать до 50 000 рублей, а для юрлиц – до 700 000 рублей, предупредил Говырин.