Депутат и сотрудники одного их предприятий Коломны собрали посылки для бойцов СВО

Они собрали для защитников Отечества посылки с дополнительным полезным грузом. Сообщение об этом появилось на официальной странице администрации городского округа в социальной сети.

А доставят помощь на фронт волонтеры группы «ZOV СВОИХ НЕ БРОСАЕМ».

«Мы отправляем то, что сегодня востребовано, с самыми теплыми пожеланиями от нашего коллектива. Поддержка бойцов – общее дело, которым мы в тылу приближают Победу.Сообща справимся с любыми трудностями», - считает парламентарий.

Сотрудники ресурсоснабжающей компании «Тепло Коломны» закупили газовые баллоны, портативные плитки, масло для двигателей. А еще в коробки сложили перчатки, точилки для цепей бензопил, кабель, влажные полотенца и даже кофе.

Кстати, с начала СВО в Коломне собрали уже свыше 17, 5 тонн дополнительной помощи для российских военнослужащих.